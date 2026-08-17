Kaynak: AA

36,5 kilometre uzunluğundaki Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu projesinin 10 kilometrelik bölümü tamamlanarak hizmete sunuldu. Proje kapsamında açılışı yapılan ve devam eden çalışmaların detayları şöyle:

HİZMETE GİREN YAPILAR: 955 metrelik çamlıhemşin tüneli, fırtına deresi köprüsü ve hala deresi

1 Köprüsü ile 2 kilometrelik yol kesimi trafiğe açıldı.

TÜNEL VE KÖPRÜ SAYILARI: Proje genelinde toplam uzunluğu 3 bin 670 metre olan 3 tek tüp tünel (Çamlıhemşin, Hala, Hala-2) ve toplam 345 metre uzunluğunda 5 köprü yer alıyor.

YOL KISALTMASI VE ZAMANDAN TASARRUF: Güzergahın tamamlanmasıyla yol 1,5 kilometre, seyahat süresi ise 20 dakika kısalacak.

YILLIK TASARRUF MİKTARI: Zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf elde edilecek.

ÇEVRESEL ETKİ: Araçların salgıladığı karbon emisyonu yıllık 4 bin 800 ton azaltılacak.

"İnşallah Çamlıhemşin Tünelimiz ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimi de bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz." — Abdulkadir Uraloğlu

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI VE BÖLGESEL YATIRIMLAR

Bölgedeki diğer ulaşım ve lojistik yatırımlarına da değinen Bakan Uraloğlu, öne çıkan verileri paylaştı:

Rize-Artvin Havalimanı: Açıldığı günden bu yana yaklaşık 4,5 milyon yolcuya hizmet verdi.

Uçuş Ağı: İç hatlarda 5 noktaya haftalık 85 sefer, dış hatlarda ise Riyad, Cidde, Medine, Hofuf ve El Jouf olmak üzere 5 noktaya haftalık 11 sefer düzenleniyor.

Teknik Geliştirme: Havalimanının pist aydınlatma sistemi, kısıtlı görüş mesafelerinde ve gece inişlerinde kolaylık sağlayan CAT-2 seviyesine yükseltildi.

İyidere Lojistik Limanı: Karadeniz’i Avrupa ve Kafkasya Koridoru’na bağlayacak stratejik limanın ana mendireğinin son parçası tamamlandı.

TÜRKİYE GENELİ ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ülke genelinde gerçekleştirilen altyapı projelerinin güncel rakamlarını aktardı:

Son 24 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 226 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "​​​​​​​Biz hizmet ediyoruz. Ettiğimiz hizmeti de kimsenin başına kalkmıyoruz ama bazı şeyleri de söylemekte fayda var. Çıktı dönemin CHP milletvekili şimdi Yeni Partiye mi geçti tam da bilmiyorum, dedi ki 'Bu Çamlıhemşin-Ayder Yolu'na 10 lira para koydular yapmayacaklar.' Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde söz verdiğimiz her işi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Örneği de buradadır, buyursun. Eleştirenleri de ben bu yoldan seyahat etmeye davet ediyorum. Yaptıkları bu ayıbı da Rize halkımıza teşekkür ederek düzeltmelerini bekliyorum, hiç kimse kusura bakmasın. 2002'ye kadar sadece 12 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz 175 kilometre daha yaparak toplamda 187 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 12 kilometresi bitümlü sıcak kaplamalıydı, 387 kilometreye yükselttik. Bu sadece Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yaptığı, İl Özel İdaremizin ve belediyemizin yaptıkları da bunun haricinde. Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık 2 Tünelleri ve Rizeli vatandaşlarımızın 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salarha Tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladık, hayata geçirdik." diye konuştu.

Projenin ödenek yetersizliği sebebiyle yapılmayacağına dair geçmişte getirilen eleştirilere yanıt veren Uraloğlu, verdikleri sözleri tuttuklarını ifade etti:

"Çıktı dönemin CHP milletvekili... dedi ki 'Bu Çamlıhemşin-Ayder Yolu'na 10 lira para koydular yapmayacaklar.' Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde söz verdiğimiz her işi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Örneği de buradadır, buyursun. Eleştirenleri de ben bu yoldan seyahat etmeye davet ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Uraloğlu, Togg marka makam aracıyla tünelden geçerek incelemelerde bulundu.