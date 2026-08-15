Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı

1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'in önemli turizm güzergahlarından biri için yürütülen dev projede yeni aşamaya geçildiğini açıkladı. Tamamlandığında hem ulaşım süresi kısalacak hem de milyonlarca liralık tasarruf sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazar-Ardeşen ayrımı-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan bölümün 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 2

Bakan Uraloğlu, toplam uzunluğu 36,5 kilometre olan projenin özellikle Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracağını belirterek, güzergahın Karadeniz turizmi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 3

Yeni etap hizmete giriyor

Uraloğlu, daha önce tek yol standardındaki yaklaşık 8 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını hatırlatarak, şimdi ise Çamlıhemşin Tüneli, Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik tünelli geçişin hizmete alınacağını söyledi.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 4

Böylece projenin toplam 10 kilometrelik bölümü tamamlanmış olacak.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 5

Yaklaşık 7 kilometrelik bölümde çalışmalar sürüyor

Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 6

Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonunun tamamlandığını aktaran Uraloğlu, Hala-2 Tüneli'nde ise kazı ve destekleme çalışmalarının sona erdiğini, kemer betonu imalatlarının sürdüğünü ifade etti.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 7

3 tünel ve 5 köprü yer alıyor

Proje kapsamında 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam 3 bin 670 metre uzunluğunda üç tek tüplü tünel bulunuyor.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 8

Güzergâhta ayrıca Akkaya, Şenyamaç, Fırtına Deresi, Hala Deresi-1 ve Hala Deresi-2 olmak üzere toplam 345 metre uzunluğunda beş köprü yer alıyor.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 9

Mevcut yolun kapasitesinin artırıldığını belirten Uraloğlu, ilk 5,5 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı dört şeritli bölünmüş yol standardında inşa edildiğini, devamındaki kesimlerin ise tırmanma şeritli olarak yapıldığını söyledi.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 10

Yol tamamlandığında büyük tasarruf sağlanacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte güzergâhın 1,5 kilometre kısalacağını belirten Uraloğlu, seyahat süresinin 55 dakikadan 35 dakikaya düşeceğini açıkladı.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 11

Bakan Uraloğlu, bu sayede yıllık 675 milyon lira zaman, 97 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağını, toplam ekonomik katkının 772 milyon liraya ulaşacağını ifade etti. Ayrıca karbon emisyonunun da yılda yaklaşık 4 bin 800 ton azalacağı belirtildi.

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1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı - Resim: 12

Turizm ve ticarete katkı sağlayacak

Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getireceğini vurgulayarak, Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgedeki turizm merkezlerine erişimin kolaylaşacağını, bunun da bölgenin ticaret ve turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağını söyledi.

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