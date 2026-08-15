1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde geri sayım başladı

Bakan Uraloğlu, bu sayede yıllık 675 milyon lira zaman, 97 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağını, toplam ekonomik katkının 772 milyon liraya ulaşacağını ifade etti. Ayrıca karbon emisyonunun da yılda yaklaşık 4 bin 800 ton azalacağı belirtildi.