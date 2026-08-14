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Kaynak: DHA

Adana'da Frenk inciri, Hint inciri ve tahta inciri olarak da bilinen dikenli incirin zorlu hasadı geçen haftalarda başladı. Akdeniz şeridindeki kentlerde doğada yetişen kaynanadili kaktüslerden toplanan meyvelerin seyyar satıcılarda satışı arttı. Tane fiyatı 10-25 TL arasında değişen dikenli incirler, hava sıcaklığının arttığı günlerde buz kalıplarının arasında soğutulduğu tezgahlarda ilgi görüyor. C vitamini, lif ve antioksidan açısından zengin içeriğiyle dikkat çeken meyveler, seyyar satıcılar tarafından dikenleri özenle temizlenip, kabuğu soyulduktan sonra vatandaşlara ayaküstü sunuluyor.

Yaklaşık 15 yıldır seyyar tezgahında mevsim meyveleri satan Sabri Yiğit (30), "Adana’da iki ay satış mevsimi var. Dikenli incir bize Tarsus’tan geliyor. Bu meyveyi bilenler yiyor, merak edenler de geliyor, tadına bakıyor, beğenip daha çok yiyor" diye konuştu.