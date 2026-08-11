Mersin'in Mut ilçesinde üreticiler hasat için bahçelere girdi. Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret tescili için başvurusu yapılan ürünün bu yıl yaklaşık 10 bin dekarlık alanda 90 bin ton rekolteye ulaşması bekleniyor.
Dalında 150-200 TL, kurutulunca kilosu 800 TL'ye çıkıyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Aroması, iriliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan ürünler dalında 150-200 liradan alıcı bulurken, kurutularak işlendiğinde kilogram fiyatı 800 liraya kadar yükseliyor.Kaynak: DHA
Ürünler bahçelerden toplandıktan sonra kasalara yerleştirilerek kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Dalında kilogramı 150 ile 200 lira arasında alıcı bulan ürünler, üreticilerin yüzünü güldürüyor.
"Güneş doğmadan topluyoruz"
Dere Mahallesi'nde üretim yapan Seher Sarıbaz, bazı bölgelerde hava koşulları nedeniyle olgunlaşma döneminde dökülmeler yaşandığını ancak genel verimden memnun olduklarını söyledi.
Hasada sabahın erken saatlerinde başladıklarını belirten Sarıbaz, şu ifadeleri kullandı:
"Hasadımıza başladık. Çok şükür verimler güzel. Sabah erken saatte geliyoruz, saat 05.00 gibi kalkıyoruz. 05.30'da bahçedeyiz. Çünkü güneş doğmadan toplamamız gerekiyor. Eğer güneşe kalırsak ürünün sütü ve tozu fena şekilde kaşındırıyor. O yüzden erken geliyoruz, işlerimizi erken hallediyoruz. Daha sonra da normal hayatımıza devam ediyoruz. Fiyatlar şu an için uygun."
Kurutulunca değeri katlanıyor
Üreticilerden Tuba Çabuk ise ürünü kurutarak daha yüksek katma değer elde ettiklerini söyledi.
Yaklaşık 15 yıldır bu alanda üretim yaptığını belirten Çabuk, ilk yıllarda 100-200 kilogram üretimle başladığını, bugün ise yıllık 1,5 ton kuru ürün ürettiğini ifade etti. Hedefinin bu rakamı 2 tona çıkarmak olduğunu belirten Çabuk, 5 kilogram yaş üründen 1 kilogram kuru ürün elde edildiğini, kuru ürünün ise kilogramının ortalama 800 liradan satıldığını dile getirdi.
Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Tüccar Özge Yerlikaya da sabahın erken saatlerinden itibaren üreticilerin getirdiği ürünleri teslim aldıklarını belirterek, paketlenen ürünlerin Türkiye'nin birçok iline sevk edildiğini söyledi.
Yerlikaya, hasat döneminde yoğun mesai yaptıklarını ve ürüne ülke genelinden talep olduğunu ifade etti.
Coğrafi işarette sona gelindi
Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Mut İnciri" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret başvurusunda da sona yaklaşıldı.
31 Ekim 2025 tarihinde C2025/00432 numarasıyla yapılan başvurunun ilan süreci devam ederken, sürecin tamamlanmasının ardından Mut incirinin resmen coğrafi işaret tesciline kavuşması bekleniyor.
İncirin hasadı başladı
Aroması, iriliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan Mut inciri, dalında kilogramı 150-200 lira arasında alıcı bulurken, kurutulduğunda katma değeri artıyor ve kilosu 800 liraya kadar yükseliyor. Üreticiler, hem yüksek rekolte hem de coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasıyla ürünün değerinin daha da artmasını bekliyor.