Dalında 150-200 TL, kurutulunca kilosu 800 TL'ye çıkıyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

"Hasadımıza başladık. Çok şükür verimler güzel. Sabah erken saatte geliyoruz, saat 05.00 gibi kalkıyoruz. 05.30'da bahçedeyiz. Çünkü güneş doğmadan toplamamız gerekiyor. Eğer güneşe kalırsak ürünün sütü ve tozu fena şekilde kaşındırıyor. O yüzden erken geliyoruz, işlerimizi erken hallediyoruz. Daha sonra da normal hayatımıza devam ediyoruz. Fiyatlar şu an için uygun."