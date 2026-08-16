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La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.

Katalan ekibinin bir süredir Manchester City ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona yaklaştı.

MANCHESTER CITY İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

The Athletic'in haberine göre; Barcelona, Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin transferi için İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.

Anlaşmanın toplam değerinin bonuslarla birlikte 76,5 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.

RODRI'NİN TERCİHİ BARCELONA

Rodri'nin transfer sürecinde Barcelona'nın elini güçlendiren önemli bir detay da oyuncunun tercihi oldu.

Real Madrid'in de bu yaz İspanya Milli Takımı'nın kaptanı için transfer ihtimalini araştırdığı ancak Rodri'nin diğer seçeneklerin önünde Barcelona'ya gitmeyi tercih ettiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİNDE SON YILA GİRDİ

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester City ile sözleşmesinde 12 aydan az süre kaldı.

Rodri'nin İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı ve mevcut kontratını uzatma konusunda istekli olmadığı aktarıldı.

Barcelona'nın ise İspanyol futbolcuya 4 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ve kişisel şartların transferde sorun oluşturmasının beklenmediği ifade edildi.