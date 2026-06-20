Ahmet Çakar Paraguay maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü: Allah sizin cezanızı versin

"Niye kendinizle gurur duyuyorsunuz, ne var oğlum gurur duyulacak? Curaçao ve Yeşil Burun Adaları'nın olduğu Dünya Kupası'na play-off ile gittiniz. Gurur duyulacak ne var? Ben seninle niye gurur duyayım, milli takım kaptanı? Sen mezesin, kendini kullandırttın."