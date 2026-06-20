A Milli Futbol Takımımızın büyük umutlarla gittiği 2026 FIFA Dünya Kupası macerası, grup aşamasında büyük bir hayal kırıklığı ve hüsranla noktalandı.
Ahmet Çakar Paraguay maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü: Allah sizin cezanızı versin
2026 Dünya Kupası’na veda eden A Milli Takım’da hezimetin faturası ağır oldu. Canlı yayında adeta çılgına dönen Ahmet Çakar; federasyona, teknik direktör Montella’ya ve futbolculara sert sözlerle meydan okudu.Kaynak: Diğer
Turnuvanın açılış müsabakasında Avustralya'ya 2-0 boyun eğen Ay-Yıldızlılar, D Grubu'ndaki ikinci maçında da uzun süre 10 kişi mücadele eden rakibi Paraguay karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
. İki maçta sıfır çeken milli takım, gruptaki son karşılaşmalar öncesinde matematiksel olarak turnuvaya veda ederek tur umutlarını tamamen tüketti.
Bu sonuçla birlikte Türkiye, Dünya Kupası tarihindeki toplam istatistiklerinde çıktığı 12 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyete ulaşmış oldu.
Beklentilerin çok altında kalan bu performans spor kamuoyunda deprem etkisi yaratırken, ünlü yorumculardan da ardı ardına sert tepkiler gelmeye devam ediyor.
"85 MİLYONUN TÜM ZEVKİNİN İÇİNE ETTİNİZ"
Yaşanan tarihi hezimetin ardından en sert ve çarpıcı çıkışlardan biri, eski hakem ve ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan geldi. A Spor YouTube kanalında yayına çıkan Çakar, alınan sonuçlardan ötürü büyük bir utanç duyduğunu belirterek adeta ateş püskürdü.
Sorumlulara yönelik ağır eleştirilerde bulunan Çakar, şu sert ifadeleri kullandı:
"Futbolda böyle şeyler olur, ben oyuncuların gözlerinden öpüyorum' falan dememi istiyorlar değil mi? Allah sizin cezanızı versin! 85 milyonun tüm zevkinin içine ettiniz."
"MONTELLA'YI İLK UÇAKLA EVİNE YOLLARIM"
Açıklamalarının devamında yaşanan elenme sürecini "ağır bir travma" olarak nitelendiren Çakar, teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcuları hedef tahtasına koydu.
İtalyan teknik adamla yolların hemen ayrılması gerektiğini savunan ünlü yorumcu, milli takım kaptanına ve oyunculara yönelik şu ağır kelimeleri sarf etti:
"Montella'yı ilk uçakla evine yollarım. Önemli olan bundan sonra ne olacağı. Travma, ağır bir travma. Ne münasebet, ben sizinle gurur duymuyorum! Hatta gıcık kapıyorum ve tiksiniyorum demek zorundayım."
"Niye kendinizle gurur duyuyorsunuz, ne var oğlum gurur duyulacak? Curaçao ve Yeşil Burun Adaları'nın olduğu Dünya Kupası'na play-off ile gittiniz. Gurur duyulacak ne var? Ben seninle niye gurur duyayım, milli takım kaptanı? Sen mezesin, kendini kullandırttın."