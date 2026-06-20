Bağırsak sağlığının gizli kahramanı: Hem lezzetli hem besleyici

Uzmanlara göre geleneksel yöntemlerle hazırlanan ev yapımı tarhanalar, besin değeri bakımından daha avantajlı olabilir. Ancak tarhananın da diğer tüm besinler gibi dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeni içinde tüketilmesi gerekir. Anadolu’nun asırlık lezzeti olan tarhana, hem besleyici yapısıyla hem de bağırsak sağlığını destekleyen özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.