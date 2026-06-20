Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi

Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi

Küresel piyasalar ABD ile İran arasındaki diplomatik temasları izlerken, İsviçre'deki görüşmenin iptali altın fiyatlarında düşüşe yol açtı. Uzman Şirin Sarı, gram altının Kapalıçarşı'da 6.100 TL ile 6.300 TL bandına gerilediğini belirterek piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 1

Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerden gelecek mesajlara odaklanmışken, İsviçre'de gerçekleştirilmesi öngörülen görüşmenin iptal edilmesi piyasalarda kısa vadeli bir hareketlilik yarattı.

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 2

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, yaşanan bu gelişmelerin altın ve enerji piyasaları üzerindeki yansımalarını analiz etti. İptal edilen ABD-İran görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Şirin Sarı, fiziki buluşma gerçekleşmese de sürecin işlediğini belirtti.

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 3

Sarı, "Görüşme iptal oldu ancak 60 günlük geçici anlaşma dijital ortamda imzalanarak çoktan başladı. Bu anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı sağlıklı bir şekilde trafiğe açıldı ve İran'a yönelik abluka kaldırıldı" ifadelerini kullandı

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 4

Dünya genelinde bu durumun pozitif karşılandığını aktaran Sarı, "Toplantının fiziki olarak yapılamaması risk iştahını bir miktar azalttı. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında yüzde 1,5'e yakın bir geri çekilme yaşandı" dedi.

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 5

Altın fiyatlarındaki güncel seviyeleri paylaşan Sarı, piyasadaki rakamlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hafta başında 6.600 TL seviyelerini gören gram altın, şu an Kapalıçarşı'da 6.100 TL ila 6.300 TL bandında işlem görüyor. Ons altında ise 4.100 dolar seviyesini destek, 4.400 dolar seviyesini ise direnç olarak takip ediyoruz."

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 6

A Haber'e açıklamalarda bulunan Uzman Şirin Sarı, ABD Merkez Bankasının (FED) para politikalarının da piyasalar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 7

Sarı, "Yeni FED Başkanı'nın açıklamaları oldukça şahin tondaydı. ABD'de faizlerin ilerleyen aylarda yükselebileceği beklentisi altın yatırımcısının yüzünü pek güldürmedi" açıklamasında bulundu.

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 8

Piyasalardaki mevcut durumu bir düzeltme dönemi olarak nitelendirerek altının geleceğini yorumlayan Sarı, şu değerlendirmeleri yaptı:

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 9

"Her şey sonsuza kadar yükselemez, bir düzeltme hareketi gerekiyordu. 2026 yılı altın için bu düzeltmenin yaşandığı bir dönem oluyor."

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 10

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe de değinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın borcu olanlara ve düğün hazırlığı yapanlara yönelik tavsiyelerini şu sözlerle tamamladı:

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Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi - Resim: 11

"Şu anki tablo, düğün sezonunda olanlar veya altına borcu olanlar için aslında güzel bir fırsat oluşturuyor. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunsa da yıl sonuna kadar sürebilecek bir düşüş hareketi yatırımcının sabrını biraz zorlayabilir."

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