Altın almak için doğru zaman mı: Uzman isimden “fırsat” açıklaması geldi

"Şu anki tablo, düğün sezonunda olanlar veya altına borcu olanlar için aslında güzel bir fırsat oluşturuyor. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunsa da yıl sonuna kadar sürebilecek bir düşüş hareketi yatırımcının sabrını biraz zorlayabilir."