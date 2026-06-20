Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı'

Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı'

Dünya Kupası’na gol atamadan veda eden milli takımda sular durulmuyor. Eski futbolcu Nihat Kahveci, Paraguay mağlubiyeti sonrası sergilenen futbola isyan ederken, Real Madridli genç yıldız Arda Güler’i sert sözlerle hedef aldı.

Kaynak: Diğer
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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 1

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası organizasyonuna beklentilerin çok altında kalarak veda etmesinin peşinden, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden spor yorumcusu Nihat Kahveci gündemi sarsacak değerlendirmelerde bulundu.

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 2

Sahada gözlenen isteksizliğe ve taktiksel düzensizliğe büyük tepki gösteren Kahveci, elenmenin sorumluluğunu takımın lider oyuncularına yüklerken, genç yetenek Arda Güler’in de taşın altına elini koymaktan kaçındığını savundu.

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 3

Kuzey Amerika'daki futbol serüveni Paraguay önünde alınan 1-0'lık yenilgiyle resmen kapanan ve şampiyonayı tek bir gol dahi bulamadan tamamlayan ay-yıldızlı ekipte teknik kadro ve oyuncu grubu eleştirilerin odağı haline geldi.

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 4

Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte analizlerini paylaşan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, milli takımın sahada sergilediği etkisiz ve çaresiz görüntüyü oldukça ağır bir üslupla masaya yatırdı.

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 5

Turnuvadan önceki büyük beklentileri ve halkın duyduğu haklı gururu anımsatarak analizine başlayan Kahveci, bu erken vedanın kendisinde derin bir üzüntü yarattığını ifade etti.

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 6

Kadronun kilit isimlerinin hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmediğinin altını çizen eski forvet, eleştirilerini şu sözlerle aktardı:

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 7

Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz atletizm sahibi oyuncularımız bekleneni yapmadı. İyi şut atar dediğimiz oyuncularımız o şutları atmadı. Rakip forveti tutar dediğimiz defans oyuncularımız görevini yapamadı. Kritik topları çıkaran kalecimiz Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum."

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 8

GENÇ YILDIZA SERT TEPKİ: "SORUMLULUKTAN KAÇTI"

Nihat Kahveci’nin canlı yayındaki analizlerinde en çok dikkat çeken bölüm ise İspanyol devi Real Madrid'in kadrosunda yer alan genç futbolcumuz Arda Güler hakkındaki yorumları oldu.

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 9

Mücadele anında takımı sırtlaması gereken figürlerin adeta sahada saklandığını öne süren Kahveci, başarısızlığın faturasını doğrudan Arda’ya çıkararak sert yüklendi:

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 10

"Sorumluluk alması gerekenler, sahanın içinde sorumluluk almadı. Ben görürüm o kaçak oynamaları. Kim onlar? Ben görürüm… Arda Güler, kaçak oynadı, kusura bakmayacak."

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Nihat Kahveci Dünya Kupasına veda sonrası milli yıldızı eleştirdi: 'Kaçak oynadı' - Resim: 11

"Madrid'de oynayan Arda, oralarda oynayan, bizi gururla temsil eden Arda, bu kadar az sorumluluk almamalı!"

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