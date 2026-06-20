Montella tarihi maç öncesi neşteri vurdu: 3 futbolcuyu kulübeye çekti

Grupta oynanan diğer maçta ABD, Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. Bu sonuç, Türkiye-Paraguay karşılaşmasının önemini daha da artırdı. (Paraguay ise ilk maçında ABD'ye 4-1 mağlup oldu.)