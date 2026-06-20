A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor.
Montella tarihi maç öncesi neşteri vurdu: 3 futbolcuyu kulübeye çekti
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda tarihi maçta D Grubu'nda Paraguay'la karşı karşıya geliyor. İlk 11'ler belli olurken Montella da geçtiğimiz Avustralya karşılaşmasında şans verdiği 3 futbolcuya neşteri vurdu. İşte detaylar...Sinan Başhan
İlk maçta Avustralya’ya mağlup olan Ay-Yıldızlılar, son 32 turu umutlarını sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Levi’s Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele öncesi futbolseverlerin heyecanı zirveye çıktı.
Grupta oynanan diğer maçta ABD, Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. Bu sonuç, Türkiye-Paraguay karşılaşmasının önemini daha da artırdı. (Paraguay ise ilk maçında ABD'ye 4-1 mağlup oldu.)
TSİ 06.00’da başlayacak mücadele öncesinde A Milli Takım’ın ilk 11’i de belli oldu.
Teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya maçına göre kadroda önemli değişikliklere giderken, üç futbolcuyu yedek kulübesine çekti.
TÜRKİYE'NİN AVUSTRALYA MAÇI İLK 11
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu
TÜRKİYE'NİN PARAGUAY MAÇI İLK 11'İ
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
MONTELLA'DAN 3 FUTBOLCUYA NEŞTER! ORKUN KÖKÇÜ, BARIŞ ALPER YILMAZ VE ZEKİ YEDEK KULÜBESİNDE
Bu karşılaşmada kadroda değişikliklere giden Vincenzo Montella; Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik'i yedek kulübesine çekerken, Kenan Yıldız, Yunus Akgün ve Mert Müldür'e ilk 11'de görev verdi.
Mert Müldür sağ bekte Zeki Çelik'in yerine forma giyerken, Kenan Yıldız sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ın yerine sahaya çıkacak. Arda Güler ise sağ kanattan merkeze geçerken, Orkun Kökçü'nün yerine Yunus Akgün ilk 11'e dahil edildi.
D GRUBU'NDA SON RAKİP ABD
A Milli Takım, D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçını kazanarak son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ev sahibi ekip, Millilerin gruptaki son rakibi olacak.