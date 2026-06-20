Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yurdun batısı ve doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (K. Maraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç), Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat 36 ilde yağışların 12'den itibaren etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

İşte il il hava durumu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

5 12
Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 12
Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu ve Bartın hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 12
Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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