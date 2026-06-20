2026 FIFA Dünya Kupası macerası A Milli Futbol Takımımız için adeta bir kâbusla sonuçlandı. Tam 24 senelik bir aranın ardından katıldığımız turnuvada, D Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde Paraguay ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak daha ikinci maçlar bitiminde kupaya havlu attı.
Erman Toroğlu küplere bindi: Milli yıldız ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözler
Dünya Kupası’na 24 yıl sonra dönen A Milli Takımımız, Paraguay mağlubiyetiyle turnuvaya erken veda etti. Sözcü TV’de maçı yorumlayan Erman Toroğlu; federasyonu, teknik direktör Montella’yı ve dökülen futbolcuları sert sözlerle yaylım ateşine tuttu.Kaynak: Diğer
Tarihi vedanın peşinden Sözcü TV ekranlarında maçı masaya yatıran ünlü yorumcu Erman Toroğlu, hem Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) hem de teknik heyet ve futbolcuları oldukça sert sözlerle hedef aldı.
Ligimizdeki hakem yönetimlerine ve VAR kararlarına değinerek eleştirilerine başlayan Erman Toroğlu, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
"Bu kuralları bizde uygulayabilir misiniz? Elle ağız kapamayı 5 saniye kuralını. VAR sadece büyüklere çalışıyor ligimizde- O 'sakın ha'yı söyleyemezseniz Dünya Kupası'ndan elenirsiniz..."
KAMP TERCİHİ VE TFF YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİLER
Turnuvaya çok erken veda edilmesindeki baş sorumlunun federasyon olduğunu savunan ünlü yorumcu, Haiti ile birlikte elenen ilk iki takımdan biri olmamızın faturasının TFF'ye kesilmesi gerektiğini belirtti.
Milli takımın hazırlık üssü olarak seçilen yer ile müsabakaların oynandığı bölgeler arasındaki ciddi sıcaklık farklarına dikkat çeken Toroğlu, organizasyon hatalarını eleştirdi.
Fatih Terim’in süreç hakkındaki sabırlı olunması yönündeki telkinlerine katıldığını aktaran deneyimli futbol adamı, TFF başkanının bu yapıcı eleştirilere gösterdiği sert tepkiyi ve futbolculara Bodrum'dan ev vaat edilmesini vizyonsuzluk olarak niteledi.
"MONTELLA BİZE BENZEYEREK SINIFTA KALDI"
Teknik direktör Vincenzo Montella’nın turnuva öncesindeki açıklamalarını eleştiren Toroğlu, İtalyan çalıştırıcının yabancı hoca avantajını yitirerek tamamen yerli antrenörlerin bahanelerine sığındığını iddia etti.
Genç oyuncular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın sahadaki çabalarını överken, kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın sahada hiçbir varlık gösteremediğini savundu.
Kerem Aktürkoğlu'nun tribünlerle diyaloğa girmesini sert bir dille eleştiren usta yorumcu, hücum hattının döküldüğü yerde gençlerin oynatılmamasının büyük hata olduğunu vurguladı.
ALTYAPI ÇÖKÜŞÜ VE HAKEM TERCİHİ
Türk futbolunun köklü bir sistem sorununa sahip olduğunu aktaran Toroğlu, geçmişteki Dünya Üçüncülüğü gibi büyük başarıların Galatasaray iskeletine dayandığını ve oyuncu yetiştirme konusunda Fatih Terim ile Aykut Kocaman dışında vizyoner isim çıkmadığını hatırlattı.
Maçın hakem atamasının da skandal olduğunu dile getiren yorumcu, Paraguay ile aynı dili konuşan bir hakemin maça verilmesinin art niyetli olduğunu, rakibin taktik faullerle oyunumuzu kilitlemesine ne kaptanın ne de Montella'nın reaksiyon gösteremediğini ekledi.
Toroğlu, izlediği en kötü, en ruhsuz milli takım performansıyla küresel ölçekte bir rezalet yaşandığını söyleyerek sözlerini noktaladı.