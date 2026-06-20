Erman Toroğlu küplere bindi: Milli yıldız ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözler

Maçın hakem atamasının da skandal olduğunu dile getiren yorumcu, Paraguay ile aynı dili konuşan bir hakemin maça verilmesinin art niyetli olduğunu, rakibin taktik faullerle oyunumuzu kilitlemesine ne kaptanın ne de Montella'nın reaksiyon gösteremediğini ekledi.