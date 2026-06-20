SGK uzmanı Dilek Ete: AK Parti kaldırmasaydı, emekli maaşı 32 bin TL’ydi

"Yüzde 5 veya yüzde 10 gibi oransal artışların hiçbir etkisi yok. İhtiyaç duyulan şey öncelikle bir seyyanen zamdır. Bu para maaşın üzerine eklenir ve sonraki oransal artışlar bu yeni rakam üzerinden yapılır. İktidar, oransal artışın memurda karşılığı olmayacağını bildiği için geçmişte seyyanen zam verdi. Şimdi aynı uygulamanın emekliler için de hayata geçirilmesi gerekiyor."