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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Gizem Sevinç Selvi'nin YouTube yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu ile birlikte siyaset yapan Özdağ, partinin faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından Davutoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

“AHMET BEY GİTSİN, SEN KAL”

Özdağ, AK Parti'den ayrıldığı döneme ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine “Ahmet Bey ayrılsın, sen kal” dediğini öne sürdü.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın da kendisini aradığını belirten Özdağ, buna rağmen Davutoğlu'na haksızlık yapıldığını düşündüğü için AK Parti'den ayrıldığını söyledi.

“DÜKKAN KAPATIR GİBİ PARTİ KAPATTI”

Davutoğlu ile birlikte siyaset yapma kararını anlatan Özdağ, yaşanan sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti'yi bırakıp Davutoğlu'na haksızlık yapıldı diye peşinden gittim o ise dükkan kapatır gibi parti kapattı.”

“BAŞARISIZLIĞIN EN BÜYÜK NEDENİ DAVUTOĞLU”

Gelecek Partisi'nin siyasi performansına ilişkin de konuşan Özdağ, partinin başarısızlığının en büyük nedeninin Davutoğlu'nun “particiliği ve teşkilatçılığı bilmemesi” olduğunu savundu.

Parti yönetiminin fesih sürecini gizli yürüttüğünü ileri süren Özdağ, “Neyi saklıyorsun, yangından mal mı kaçırıyorsun? Bir şahıs tek başına bir partiyi kapatamaz!” sözleriyle tepki gösterdi.

Özdağ, Davutoğlu ile kişisel ilişkisinin de sona erdiğini belirterek, Davutoğlu'nun oğlunun nikahına gitmediğini ve Davutoğlu savcılığa çağrıldığında kendisini aramadığını söyledi.