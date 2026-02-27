Pakistan’ın Afganistan’a savaş açmasının ardından küresel piyasalarda tedirginlik arttı. Gelişmeleri değerlendiren ekonomist Selçuk Geçer, çatışmaların uzamasının emtia piyasalarını doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Sözcü TV’ye konuşan Geçer, normal koşullarda jeopolitik risklerin düşük ve merkez bankalarının faiz artırdığı dönemlerde altının gerileyebileceğini ifade etti.

Ancak mevcut tabloda savaş, artan petrol fiyatları ve yükselen enflasyonun devreye girdiğini vurguladı.

'HİSSE VE KRİPTODA SATIŞ BASKISI'

Jeopolitik risklerin derinleşmesi halinde altın ve gümüş fiyatlarının kontrol edilemeyeceğini savunan Geçer, bu süreçte hisse senetleri ve kripto varlıklarda satış baskısının artabileceğini dile getirdi. Tahvil piyasasında ise faizlerin yükseliş eğilimine girebileceğini kaydetti.

Küresel ekonominin karmaşık bir döneme girdiğini belirten Geçer, 2026-2027 sürecinde piyasaların seyrini savaşlar ve jeopolitik gelişmelerin belirleyeceğini söyledi.