İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YAPILAN TESTLERİN SUNUCU ÇIKTI

Gözaltına alınan isimlerden sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Batur'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.