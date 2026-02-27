İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YAPILAN TESTLERİN SUNUCU ÇIKTI

Gözaltına alınan isimlerden sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Batur'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Reynmen uyuşturucu testi sonucuna itiraz etti: Davaya hazırlanıyor...Reynmen uyuşturucu testi sonucuna itiraz etti: Davaya hazırlanıyor...Gündem
Barış Murat Yağcı, Reynmen ve Çakal'ın test sonucu çıktıBarış Murat Yağcı, Reynmen ve Çakal'ın test sonucu çıktıGündem
Ünlü şarkıcı Edis ülkeye döner dönmez gözaltına alındıÜnlü şarkıcı Edis ülkeye döner dönmez gözaltına alındıMagazin