KARADENİZ VE DOĞU'DA YAĞIŞLAR ŞİDDETLENİYOR

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri başta olmak üzere bazı kıyı ve yüksek kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

YAĞIŞLAR YURDU SARACAK

Yağışların genel olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kıyı kesimlerde ise yağmur olarak görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

SICAKLIKLAR ÜLKE GENELİNDE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıkları ülke genelinde düşüşte. Soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Kıyı Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.