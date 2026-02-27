Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı N. Forest’ı 2-1 mağlup etmesine rağmen, ilk maçta sahasında aldığı 3-0’lık yenilgi yüzünden Avrupa’ya veda etti.
Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında N. Forest'ı 2-1 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle tarihe geçti.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest ile oynadığı rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu performansıyla öne çıktı.
İngiltere’de iki gol kaydeden Kerem, Avrupa kupalarında kariyerinin bir sezonda en fazla gol attığı dönemini yaşadı.
Nice karşısında iki, Stuttgart ve Bran maçlarında birer gol atan milli oyuncu, Nottingham Forest’a attığı iki golle birlikte bu sezon Avrupa arenasındaki gol sayısını 6’ya yükseltti.
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.
6 gol - Kerem Aktürkoğlu (2025/26)
6 gol - İrfan Can Kahveci (2023/24)
6 gol - Tuncay Şanlı (2006/07)