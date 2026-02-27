Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında N. Forest'ı 2-1 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle tarihe geçti.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru - Resim: 1

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı N. Forest’ı 2-1 mağlup etmesine rağmen, ilk maçta sahasında aldığı 3-0’lık yenilgi yüzünden Avrupa’ya veda etti.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru - Resim: 2

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest ile oynadığı rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu performansıyla öne çıktı.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru - Resim: 3

İngiltere’de iki gol kaydeden Kerem, Avrupa kupalarında kariyerinin bir sezonda en fazla gol attığı dönemini yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru - Resim: 4

Nice karşısında iki, Stuttgart ve Bran maçlarında birer gol atan milli oyuncu, Nottingham Forest’a attığı iki golle birlikte bu sezon Avrupa arenasındaki gol sayısını 6’ya yükseltti.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru - Resim: 5

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru - Resim: 6

6 gol - Kerem Aktürkoğlu (2025/26)

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru - Resim: 7

6 gol - İrfan Can Kahveci (2023/24)

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Avrupa'da gol rekoru - Resim: 8

6 gol - Tuncay Şanlı (2006/07)

