1- Lyon
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçları sona tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, maalesef yoluna devam edemedi. İşte bir sonraki tura kalan takımlar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
2- Aston Villa
3- Midtjylland
4- Real Betis
5- Porto
6- Braga
7- Freiburg
8- Roma
9- Ferençvaroş
10- Stuttgart
11- Panathinaikos
12- Lille
13- Bologna
14- Celta Vigo
15- Nottingham Forest
16- Genk
