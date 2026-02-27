Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçları sona tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, maalesef yoluna devam edemedi. İşte bir sonraki tura kalan takımlar...

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 1

1- Lyon

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 2

2- Aston Villa

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 3

3- Midtjylland

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 4

4- Real Betis

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 5

5- Porto

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 6

6- Braga

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 7

7- Freiburg

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 8

8- Roma

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 9

9- Ferençvaroş

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 10

10- Stuttgart

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 11

11- Panathinaikos

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 12

12- Lille

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 13

13- Bologna

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 14

14- Celta Vigo

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 15

15- Nottingham Forest

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Resim: 16

16- Genk

Kaynak: Spor Servisi
