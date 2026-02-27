Piyasalar güne oldukça dalgalı başladı. Dalgalanmanın temelinde ise jeopolitik riskler yatıyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin bir çatışmaya dönüşme ihtimali gündemdeki yerini korurken Pakistan, Afganistan’a savaş ilan etti. İki ülke arasındaki sınır çatışmaları bir anda savaşa dönüşürken iki taraftan çok sayıda askerin öldüğü öğrenildi.

Altın fiyatları üst üste yaşanan gelişeler sonrası düşüşe geçti. Altının ons fiyatı yüzde 0,26 düşüşle 5 bin 183 dolara geldi. Gram altın ise, ons altındaki düşüşün de etkisiyle yüzde 0,35 değer kaybederek 7 bin 463 lira seviyesine geldi. Çeyrek altın 12 bin 181 liradan satılırken tam altın ise 48 bin 44 liradan işlem görüyor.

BORSA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 artışla 13.878,54 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,20 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.889,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile madencilik, en çok gerileyen holding oldu.

DOLAR REKOR SEVİYEDE

Karışık bir seyir izleyen piyasalarda dolar kuru rekor seviyeye geldi. Dolar, yüzde 0,18 artışla 43,96 liraya gelerek rekor seviyeye yükseldi.

Euro ise yüzde 0,05 oranında değer kazanarak 51,94 lira oldu.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Dün 72,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,01 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 71,22 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,66 dolardan işlem gördü.