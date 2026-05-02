ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 2 ay geride kalırken, dünya taraflar arasında yapılacak müzakere ve ateşkes görüşmelerine gözler çevrildi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın son anlaşma teklifiyle ilgili "İran ağır darbe alıyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, liderleri yok. Liderlerinin hepsi yok oldu" ifadelerini kullanmıştı. İsrailli bir yetkili ise Tahran'ın 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum kaynakları olduğunu öne sürmüştü.

İRAN: SİLAHLI KUVVETLER TAM TEYAKKUZDA

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Esedi, ülkesinin her türlü askeri tehdide karşı koymaya hazır olduğunu söyledi.

ABD'nin tehditlerine ve bölgedeki hareketliliğine işaret eden Esedi, "İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir çatışma olasılığı mevcuttur ve kanıtlar, ABD'nin herhangi bir söz veya anlaşmaya bağlı olmadığını göstermiştir." dedi.

"Silahlı Kuvvetler tam teyakkuzda." diyen Esedi, "Amerikalı yetkililerin eylemleri ve açıklamaları çoğunlukla medya odaklıdır. Öncelikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek, ikincisi ise kendilerinin oluşturduğu çıkmazdan kurtulmak içindir." ifadelerini kullandı.