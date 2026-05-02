ABD ile Almanya arasında İran’ın nükleer programına ilişkin görüş ayrılığı yeni bir krize dönüştü. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran’ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediği yönündeki değerlendirmesi, Washington’da sert tepkiyle karşılandı.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Almanya’daki ABD askeri varlığını yeniden değerlendirebileceklerini duyurmuştu. Trump, kararın kısa süre içinde netleşeceğini belirterek Berlin’e açık bir mesaj vermişti.

ABD’DEN SOMUT ADIM: 5 BİN ASKER ÇEKİLİYOR

Beklenen açıklama ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten geldi. Hegseth, Almanya’da konuşlu yaklaşık 5 bin ABD askerinin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini açıkladı.

SÜRECİN DETAYLARI BELİRSİZ

Geri çekilmenin nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılar henüz paylaşılmadı. ABD’nin Almanya’daki askeri varlığı uzun süredir NATO çerçevesinde stratejik önem taşırken, bu adımın ittifak dengelerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Washington ve Berlin hattında yaşanan bu gelişmenin ardından iki ülke arasındaki diplomatik temasların nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor. Özellikle İran politikası üzerinden büyüyen bu gerilimin, transatlantik ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olabileceği değerlendiriliyor.