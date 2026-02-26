Dünyanın yakından takip ettiği ABD-İran nükleer müzakerelerinde üçüncü tur görüşmeler İsviçre’nin Cenevre kentinde sona erdi. Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen temasların ardından gözler şimdi Viyana’da yapılacak teknik görüşmelere çevrildi.

3 SAATLİK KRİTİK TEMAS

Cenevre’deki görüşmeler, Umman Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirildi. ABD heyeti yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapmadan rezidanstan ayrıldı. İran resmi haber ajansı IRNA ise görüşmelere kısa bir aranın ardından devam edileceğini bildirdi.

Delegasyonların ayrıldığı sırada Cenevre polisi rezidans çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve cadde trafiğe kapatıldı.

İRAN: “YOĞUN VE CİDDİ”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada görüşmelerin “yoğun ve ciddi” geçtiğini belirtti.

Bekayi, her iki heyetin başkentleriyle istişarede bulunmak üzere kısa süreli ara verdiğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Nükleer alanda ve yaptırımların kaldırılması konusunda çok önemli ve operasyonel öneriler sunuldu. Taraflar görüşmeleri ciddiyetle sürdürdü.”

Görüşmelerin yerel saatle 17.30 civarında yeniden başladığı aktarıldı.

MASADA KİMLER VAR?

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık etti. ABD tarafını ise Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. ABD heyetinde Trump’ın danışmanı Jared Kushner da yer aldı.

Müzakereler Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütüldü.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İran-ABD hattındaki nükleer temaslar, İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a yönelik saldırıları sonrası kesintiye uğramıştı. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin diplomatik girişimleri ve Umman’ın arabuluculuğuyla süreç yeniden canlandırıldı.

Taraflar ilk olarak 6 Şubat’ta Umman’da dolaylı müzakereler için bir araya gelmişti. 17 Şubat’ta Cenevre’de devam eden temasların ardından ilerleme kaydedildiği açıklanmış ve 26 Şubat’ta yeniden buluşma kararı alınmıştı.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

4. TURUN ADRESİ: VİYANA

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, üçüncü tur görüşmelerin tamamlandığını açıklayarak “önemli ilerleme kaydedildiğini” söyledi.

Al-Busaidi, başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından sürecin kısa süre içinde yeniden başlayacağını belirterek, teknik düzeydeki görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Böylece Cenevre’deki diplomatik temasların ardından müzakere süreci yeni bir aşamaya taşınmış oldu.