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Kaynak: Haber Merkezi

Sanayi sektöründe üretim koşulları ağırlaşırken ekonomik iyileşme beklentileri de karşılık bulmuyor. Enflasyon, finansman giderleri ve maliyet artışlarıyla mücadele eden üreticiler, ekonomi yönetiminin açıkladığı kararların uygulamaya aynı ölçüde yansımadığını savunuyor. Nefes gazetesinden Selenay Yağcı’nın haberine göre, bir süredir yaşanan sıkıntıların sona ereceğini düşünen sanayiciler, mevcut tablonun beklentilerini zayıflattığını belirtiyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, üreticilerin ekonomik gelişmelere ilişkin beklentilerindeki bozulmaya işaret etti. Sanayicilerin yaşadıkları sorunlar karşısında moral kaybı yaşadığını belirten Bahçıvan, mevcut koşulların sektördeki umutları giderek azalttığını ifade etti.

OVP HEDEFLERİ İLE SAHADAKİ UYGULAMALAR ARASINDA FARK VAR

Yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik açıklamaların Ankara'da karşılık bulduğunu söyleyen Bahçıvan, belirlenen politikaların uygulama aşamasında aynı etkiyi yaratmadığını dile getirdi. Kararların hazırlanma süreciyle işletmelerin karşılaştığı gerçekler arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, desteklerden yararlanmanın da kolay olmadığını belirtti.

Bu ay sağlanan döviz dönüşüm desteğinin kullanımına değinen Bahçıvan, sistemin işleyişini anlamanın ve desteğin nasıl değerlendirileceğini hesaplamanın güç olduğunu söyledi. Ekonomi politikalarının üretim sahasındaki ihtiyaçlara uygun biçimde uygulanması gerektiğini belirten Bahçıvan, mevcut sorunların aşılması için daha etkili adımlar atılması çağrısında bulundu.

AYAKKABI ÜRETİMİNDE İSTİHDAM 150 BİN KİŞİ AZALDI

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten de, ekonomik baskıların ayakkabı sektöründeki sonuçlarına dikkat çekti. Sektörde geçmişte 350 bin kişiye ulaşan istihdamın 200 bin kişiye kadar düştüğünü belirten İçten, üretimin ve istihdamın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

İçten, çalışan başına 3 bin 500 liralık destek sağlanmasını talep ederken döviz dönüşüm desteğinin koşulsuz biçimde daha geniş bir kesime sunulmasını istedi. Emek yoğun üretim yapan sektörlere öncelik verilmesi gerektiğini de belirten İçten, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son üç yıldır devam eden dezenflasyon sürecinin Türkiye'deki üreticilerin rekabet gücünü gerilettiğini ifade etti.

AYAKKABI SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET DENGESİ BOZULDU

Türkiye ayakkabı sanayisinin ihracat kapasitesindeki gerilemeye ilişkin rakamları paylaşan İçten, sektörün geçen yıl 380 milyon çift ayakkabı ihraç ettiğini belirtti. Üç yıllık süreçte ihracat potansiyelinin yüzde 55'inin yitirildiğini söyleyen İçten, sektörün dış ticaretteki konumunun da değiştiğini vurguladı.

Uzun yıllar dış ticaret fazlasıyla öne çıkan ayakkabı sektörünün artık açık verdiğini aktaran İçten, geçen yılın 700 milyon dolarlık dış ticaret açığıyla kapatıldığını bildirdi. İçten'in paylaştığı verilere göre, bu yıl sektörün dış ticaret açığı 400-450 milyon dolar aralığında bulunuyor.