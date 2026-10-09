Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi üretimi verilerini paylaştı.

YILLIK YÜZDE 1,9 AZALIŞ

Sanayi üretiminde yıllık yüzde 1,9 azalış kaydetti. Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,0 AZALDI

Sanayi üretiminde ise aylık yüzde 1,0 azalış oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.