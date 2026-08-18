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Kaynak: Haber Merkezi

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transferlerin geciktiği yönündeki eleştirileri anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Transfer sürecinin ekonomik boyutuna dikkat çeken Çapa, Gabriele Guarino örneğini vererek, mayıs ayında 8 milyon avro istenen oyuncunun bonservisinin zamanla daha düşük bir bedelle alındığını ifade etti.

Çapa, "İstenilen parayı hemen verirseniz oyuncuyu hemen getirebilirsiniz. Ama bu işin pazarlık ve ekonomik kısmını da yönetmemiz gerekiyor." dedi.

MAAŞ DENGESİ VURGUSU

Takımdan ayrılan bazı futbolcuların performanslarından çok maliyetleri nedeniyle gönderildiğini belirten Fuat Çapa, yüksek maaşların yeni transferlerde ve sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübü zor durumda bıraktığını söyledi.

Çapa, transfer beklentisinin haklı olduğunu ancak kulübün ekonomik şartlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

HEDEF İLK 5

Yeni transferlerin zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Çapa, kadronun yaş ortalamasını düşürdüklerini belirtti.

Bu sezon ligi ilk 5 içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Çapa, gelecek sezon ise mevcut kadroyla daha büyük hedefler için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

NDİAYE'NİN YERİNE FORVET ARANIYOR

Cherif Ndiaye'nin kiralık olarak takımdan ayrıldığını hatırlatan Fuat Çapa, yerine forvet transferi yapmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yabancı oyuncu sınırına dikkat çeken Çapa, doğru profilde bir golcü aradıklarını belirterek, "Şu anda görüşmüş olduğumuz ve temas halinde olduğumuz birkaç tane forvet var." ifadelerini kullandı.