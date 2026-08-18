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FIFA Operasyon Direktörü (COO) Kevin Lamour, görevinden ayrıldı.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom'un çalışanlara gönderdiği e-postada, kurum ile Lamour'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi.

TARTIŞMALI PLAN SONRASI GELDİ

FIFA'nın üç numaralı ismi olarak gösterilen Lamour, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara açmayı öngören planını sert sözlerle eleştirmişti.

Fransız yönetici, personelin bu süreçte yanıltıldığını savunarak, "Bu tek bir kişinin projesidir. Bu proje sadece rafa kaldırılmakla kalmamalı, aynı zamanda futbolun liderlerinin doğru soruları sorma ve doğru kararları alma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

FIFA KARİYERİ KISA SÜRDÜ

Daha önce UEFA'da genel sekreter yardımcılığı görevini üstlenen Kevin Lamour, Kasım 2024'ten bu yana FIFA Operasyon Direktörü olarak görev yapıyordu.

İKİNCİ ÜST DÜZEY İSTİFA

FIFA'da bu süreçte yaşanan tek ayrılık Lamour olmadı. Başkan Gianni Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro da, basına sızan Dünya Kupası planının ardından temmuz ayında görevinden ayrılmıştı.