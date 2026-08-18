15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan 7538 sayılı kanun, Engelli Emeklilik Sistemi'ne dahil olan yurttaşlar arasında ciddi endişelere yol açmaya devam ediyor.
SGK, emekli maaşını kesti: Bir anda parasız kaldı
2022 yılında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle emekli olan 42 yaşındaki Şaban Akpınar, yeni yasanın kurbanı oldu. Maaş kesintileriyle karşı karşıya kaldı.Gülsüm Hülya Sundu
Düzenleme, yalnızca başvuru aşamasındakileri değil, kazanılmış haklarıyla emekli maaşı alan vatandaşları da olumsuz etkiledi.
İz Gazete’de yer alan habere göre; bu durumun en çarpıcı örneklerinden birini, 42 yaşındaki kanser hastası Şaban Akpınar yaşıyor.
2022 yılında aldığı yüzde 64 oranındaki engelli raporuyla emeklilik hakkı kazanan Akpınar'ın hayat planlaması, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle altüst oldu.
İki yıl boyunca düzenli olarak muayene edilen ve emekliliği devam eden Akpınar, son kontrol muayenesinde engel oranının yüzde 46'ya düşmesi gerekçe gösterilerek maaşının kesildiğini öğrendi.
Onkoloji hastalarında ilk 5 yıl içinde engel oranlarının bir miktar düşmesinin beklenen bir durum olduğunu belirten Akpınar, süreci şu sözlerle anlattı:
"Emekli olduğum dönemde SGK tarafından bana 'Oranınız yüzde 40’a dahi düşse emekliliğiniz devam eder' denilmişti. Yüzde 46 oranıyla süresiz raporum bulunuyor. Sivas’tan sevk edildiğim Kayseri Şehir Hastanesi de oranımı yüzde 46 olarak onayladı. Ancak bu belgeyi SGK’ya sunduğumda, artık yeni yasaya tabi olduğum ve tekrar emekli olamayacağım söylendi."
Mevcut durumuyla önceki yasa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Akpınar, 2023 yılında ikinci basamaktan emekli olduğunu hatırlattı.
Kontrol muayenesi sonrası yalnızca üçüncü basamağa geçirilmesi gerektiğini belirten mağdur vatandaş, SGK'nın kendisini tamamen yeni bir başvuru gibi değerlendirmesine tepki gösterdi.
SGK İl Müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut prim günlerinin dolu olduğu ve oranının yüzde 40'ın altına düşmediği sürece emekliliğinin süreceği yönünde güvence aldığını belirten Akpınar, "Bunu bizzat SGK İl Müdürü söyledi, ancak sistem üzerinden yapılan işlemle maaşım bir anda kesildi" dedi.
Karara itiraz eden ve CİMER üzerinden de şikayette bulunan ancak henüz bir sonuç alamayan Akpınar, kendi doktorlarının da yaşanan duruma tepki gösterdiğini vurguladı.
Hastane yetkililerinin SGK'nın kararını yetersiz ve hatalı bulduğunu ifade eden Akpınar, mağduriyetini şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:
"SGK sisteminde artık emekli olarak görünmüyorum. Özel bir sektörde çalışıyorum ve hayatımı bana verilen bu hakka göre planlamıştım. Kanser hastasıyım, 3 ayda bir kontrollere gidiyorum ve stresten uzak durmam gerekiyor. Ancak bir anda maaşımsız bırakıldım.
Ben devlete sahte sigorta yatırmadım, sahte rapor sunmadım. 20 yıllık dürüst çalışma geçmişim ve ödenmiş primlerim var. Devlet, sahte rapor alanları görmezden gelirken benim gibi kronik rahatsızlığı olan ve ayakta durmakta zorlanan birinin hakkını elinden alıyor. Çocuklarımı okutmak zorundayım ve bu adaletsizliğin mücadeleyle düzeleceğini umut ediyorum."