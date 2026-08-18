SGK, emekli maaşını kesti: Bir anda parasız kaldı

"SGK sisteminde artık emekli olarak görünmüyorum. Özel bir sektörde çalışıyorum ve hayatımı bana verilen bu hakka göre planlamıştım. Kanser hastasıyım, 3 ayda bir kontrollere gidiyorum ve stresten uzak durmam gerekiyor. Ancak bir anda maaşımsız bırakıldım.