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Kaynak: İHA

Samsun kent genelinde etkisini artıran şiddetli yağışlar sonrası, Çarşamba sınırlarından geçen Yeşilırmak Nehri’nin su debisinde belirgin bir yükseliş meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından teyakkuza geçen ekipler, ilçe genelinde geniş kapsamlı saha taraması gerçekleştirdi.

Saha ekiplerince yürütülen detaylı incelemelerde; ilçe merkezindeki ana ulaşım güzergahlarında ve yöre halkının temel geçim kaynağı olan tarım arazilerinde herhangi bir su baskınına rastlanmadı. Trafik akışının sorunsuz şekilde devam ettiği ilçede, olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, an itibarıyla ilçede kayda değer bir olumsuzluğun bulunmadığını ve sahadaki durumun anlık olarak izlendiğini dile getirdi.

Ayrıca Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de muhtemel sel ve su taşkını risklerine karşı teyakkuz halindeki bekleyişini ve saha incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.