Türkiye gazetesinin haberine göre konut sektöründe son zamanların öne çıkan tartışma konularından biri haline gelen tahliye taahhütnamesi uygulaması, gayrimenkul piyasasında yeni uyuşmazlıkları beraberinde getiriyor.
Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor
Konut piyasasında ev sahiplerinin kiralama aşamasında talep ettiği tahliye taahhütnamesi, imza tarihi ve sonrasındaki süreçleriyle kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlıklara yol açarken tahliye davaları da yargıdaki yoğunluğu artırıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kiralık konut bulmanın güçleştiği büyükşehirlerde, mülk sahiplerinin evi teslim etme şartı olarak kira kontratından yaklaşık bir ay sonrasına tarihlenen tahliye belgesi talep ettiği ifade ediliyor.
Bu yöntemin, ilerleyen süreçte mülklerin daha yüksek ücretlerle yeniden kiraya verilmesi amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor.
Piyasada alternatif bulmakta zorlanan pek çok kiracı, barınma ihtiyacını karşılayabilmek adına bu dokümanları onaylamak durumunda kaldığını bildiriyor. Gayrimenkul hukuku alanında çalışan uzmanlar ise belgenin hukuki boyutuna dikkat çekiyor.
Yapılan değerlendirmelere göre; kira sözleşmesiyle aynı gün imza altına alınan tahliye taahhütnameleri hukuken geçersiz kabul ediliyor. Dokümanın bağlayıcı sayılabilmesi için sözleşme tarihinden sonra ve kiracının kendi hür iradesiyle tanzim edilmesi gerekiyor.
Tahliye talebiyle mahkemelere taşınan uyuşmazlıklar, yargı sistemindeki dosya sayısını ve iş yükünü belirgin şekilde artırıyor. Emlak sektörü yetkilileri, uygulamanın kiralama sürecinde bir zorunluluk gibi sunulmasının taraflar arasındaki karşılıklı güveni zedelediğini ve piyasa dengesini olumsuz etkilediğini vurguluyor.
Uzmanlar, hem kiracıların mağduriyetini engellemek hem de belgeyi mevzuata uygun şekilde kullanan ev sahiplerinin haklarını korumak amacıyla caydırıcı denetimlerin ve cezai yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.