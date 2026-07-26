Yeniçağ Gazetesi
26 Temmuz 2026 Pazar
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Ekonomi Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor

Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor

Konut piyasasında ev sahiplerinin kiralama aşamasında talep ettiği tahliye taahhütnamesi, imza tarihi ve sonrasındaki süreçleriyle kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlıklara yol açarken tahliye davaları da yargıdaki yoğunluğu artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor - Resim: 1

Türkiye gazetesinin haberine göre konut sektöründe son zamanların öne çıkan tartışma konularından biri haline gelen tahliye taahhütnamesi uygulaması, gayrimenkul piyasasında yeni uyuşmazlıkları beraberinde getiriyor.

1 7
Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor - Resim: 2

Kiralık konut bulmanın güçleştiği büyükşehirlerde, mülk sahiplerinin evi teslim etme şartı olarak kira kontratından yaklaşık bir ay sonrasına tarihlenen tahliye belgesi talep ettiği ifade ediliyor.

2 7
Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor - Resim: 3

Bu yöntemin, ilerleyen süreçte mülklerin daha yüksek ücretlerle yeniden kiraya verilmesi amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor.

3 7
Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor - Resim: 4

Piyasada alternatif bulmakta zorlanan pek çok kiracı, barınma ihtiyacını karşılayabilmek adına bu dokümanları onaylamak durumunda kaldığını bildiriyor. Gayrimenkul hukuku alanında çalışan uzmanlar ise belgenin hukuki boyutuna dikkat çekiyor.

4 7
Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor - Resim: 5

Yapılan değerlendirmelere göre; kira sözleşmesiyle aynı gün imza altına alınan tahliye taahhütnameleri hukuken geçersiz kabul ediliyor. Dokümanın bağlayıcı sayılabilmesi için sözleşme tarihinden sonra ve kiracının kendi hür iradesiyle tanzim edilmesi gerekiyor.

5 7
Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor - Resim: 6

Tahliye talebiyle mahkemelere taşınan uyuşmazlıklar, yargı sistemindeki dosya sayısını ve iş yükünü belirgin şekilde artırıyor. Emlak sektörü yetkilileri, uygulamanın kiralama sürecinde bir zorunluluk gibi sunulmasının taraflar arasındaki karşılıklı güveni zedelediğini ve piyasa dengesini olumsuz etkilediğini vurguluyor.

6 7
Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor - Resim: 7

Uzmanlar, hem kiracıların mağduriyetini engellemek hem de belgeyi mevzuata uygun şekilde kullanan ev sahiplerinin haklarını korumak amacıyla caydırıcı denetimlerin ve cezai yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro