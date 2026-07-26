Tahliye taahhütnamesinde önemli detay: Aynı gün atılan imza kiracıyı kurtarıyor

Yapılan değerlendirmelere göre; kira sözleşmesiyle aynı gün imza altına alınan tahliye taahhütnameleri hukuken geçersiz kabul ediliyor. Dokümanın bağlayıcı sayılabilmesi için sözleşme tarihinden sonra ve kiracının kendi hür iradesiyle tanzim edilmesi gerekiyor.