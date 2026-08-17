Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında Atakum, İlkadım, Havza ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda binlerce sentetik ecza hapı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÖRT İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda dikkat çeken miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda neler ele geçirildi?

Polis ekiplerinin aramalarında; 5 bin 186 sentetik ecza hapı, 905,7 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, Hassas terazi, Uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.