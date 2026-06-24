Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte artan yoğunlukta kritik bir başarıya imza attı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı cankurtaranlar, sadece bir haftalık süreçte boğulma tehlikesi yaşayan 14 vatandaşı sudan sağ çıkararak hayata tutunmalarını sağladı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan ekiplerin 15–23 Haziran tarihleri arasında yoğun mesai yaptığı bildirildi. Özellikle dalga ve akıntı riskinin arttığı günlerde yapılan hızlı müdahaleler, olası can kayıplarının önüne geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahillerde yalnızca boğulma vakalarına değil, kaybolma olaylarına da müdahale etti. Aynı zaman diliminde sahil şeridinde kaybolan 4 çocuk kısa sürede bulunarak ailelerine teslim edildi.

Yetkililer, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerdeki riskin arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyarırken, özellikle cankurtaran uyarılarına ve denize giriş kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Sakarya sahillerinde görev yapan ekipler, yaz boyunca olası boğulma vakalarına karşı 7/24 görev yapmaya devam edecek.