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Kaynak: AA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentteki çeşitli işletme ve tesislerde meydana gelen büyük çaplı hırsızlık olaylarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 30 milyon lira değerindeki enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Sakarya, İstanbul, Diyarbakır ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paralar ile dijital materyaller ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan malzemeler şu şekilde sıralandı:

-13 adet cep telefonu ve sim kartı,

-40 bin 250 Türk Lirası,

-1091 Dolar,

-45 Sterlin,

-50 Avro.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.