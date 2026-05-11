Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan vatandaşların tahliye ve takip sürecine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gemideki son 3 vatandaşın da ambulans uçakla ülkeye ulaştırıldığı, yakın takip ve izolasyon süreçlerinin derhal başlatıldığı kaydedildi.

SAĞLIK DURUMLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Daha önce Türkiye'ye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişiden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi;

Söz konusu vatandaşlarımızdan alınan numunelerin sonuçlarının negatif olduğu saptanmıştır. Vatandaşlarımız, uzmanlarca önerilen süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edilecektir. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir.

HERHANGİ BİR SEMPTOMA RASTLANMADI

Yapılan izlemlerde şu ana kadar söz konusu 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, sürecin Bakanlık tarafından büyük bir hassasiyetle ve yakından takip edildiği bildirildi.