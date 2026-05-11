Arjantin'den büyük bir kısmı İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) gittiği sırada hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde tahliye operasyonu devam ediyor. Yetkililer, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda bulunan Tenerife'deki Granadilla Limanı'na demirleyen gemiden ayrılıp ülkelerine dönen bir ABD vatandaşının testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, tahliye uçuşundaki ikinci bir Amerikalı vatandaşın da hafif semptomlar gösterdiğini ve her iki yolcunun da tedbir amaçlı olarak biyolojik izolasyon ünitelerinde seyahat ettiğini bildirerek, uçaktaki 17 ABD vatandaşının tamamının Nebraska'daki bir sağlık tesisinde klinik değerlendirmeden geçeceğini bildirdi. Ülkesine dönen diğer 7 ABD yolcunun ise eyaletlerinde gözetim altında tutulduğu bildirildi. ABD'de ikamet eden bir İngiliz vatandaşının da 17 Amerikalı yolcuyla birlikte tahliye edildiği belirtildi.