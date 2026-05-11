Ölüm gemisindeki Türkler İstanbul'da: Karantina başladı

İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na demirleyen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisindeki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı.
3 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz cumartesi akşamı yaptığı bilgilendirmede gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini ve karantina altına alınacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından söz konusu vatandaşlar gece saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Türkiye’ye giriş yapan vatandaşların karantina süreçlerinin resmen başladığı öğrenildi.