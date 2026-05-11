Ölüm gemisindeki Türkler İstanbul'da: Karantina başladı

EVLERİNDE GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Bakanlığın yürüttüğü operasyon kapsamında yurda getirilen vatandaşların, evlerinde sıkı gözetim altında tutulacağı belirtildi. Yetkililer, tedbir amaçlı uygulanan karantina sürecinin yakından takip edildiğini ifade etti.

Öte yandan Türk vatandaşlarında şu an için herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak gemide enfekte kişilerle temas etmiş olabilecekleri ya da bulaş riski taşıyan gıdaları tüketmiş olabilecekleri ihtimali nedeniyle karantina uygulandığı belirtildi.

Liman girişine demir atan gemideki 23 ulustan yaklaşık 150 kadar yolcu ve mürettebatın tahliye işlemleri devam ediyor.

Korkulan haberler ise şimdiden gelmeye başladı. Uzmanlara göre bir ABD vatandaşına Hantivirüs tehşisi konurken başka bir ABD'lide ve bir Fransızda da semptomlar görüldü.

Semptom gösteren ve testi pozitif çıkan yolcular uçaklarda karantinaya alındı. Kalan 140 yolcu da kendi ülkelerinde hazırlanan özel hastane odalarında karantinaya alınacak.

ASKERİ OTOBÜS

Yerel saat ile sabah 09.30'da (TSİ 11.30) başlayan tahliye işlemlerinde 14 İspanyol yolcu ile Capo Verde'de gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden ayrılan ilk grup oldu.

MV Hondius karaya bağlanmadığından Liman Müdürlüğüne ait bir tekne ile gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi limandan karaya çıkartılıp, Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüldü.