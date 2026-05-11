Orta Doğu’da devam eden gerilimlerin etkisiyle piyasalardaki yön arayışı devam ediyor.
Altın geriledi, petrol sert yükseldi, Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ne kadar? Bitcoin ve gümüşte son durum
Orta Doğu geriliminin etkisiyle petrol fiyatları haftanın ilk gününe sert bir yükseliş yaparak başladı. Artan jeopolitik risklerin etkisiyle ve petrolün yükselişiyle altın fiyatları gerilemeye başladı. İşte 11 Mayıs güncel altın, dolar, petrol, bitcoin fiyatları…Züleyha Öncü
Haftanın ilk gününe petrol fiyatları yükselerek sert bir açılış yaptı. Bunun etkisiyle altın fiyatları baskılandı.
İşte güncel Kapalıçarşı altın fiyatları..
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın : 6.818 TL (Satış)
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı 22.330 TL dün bu oran 22.525'ti
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatlarıda 11.280 TL'den, 11.1802TL 'ye geriledi.
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
11 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ons altın serbest piyasada 4.679,11 dolar seviyesinden işlem görmektedir
DOLAR/EURO BUGÜN NE KADAR?
Güncel Döviz Kurları (11 Mayıs 2026)
Dolar
Alış: 45,37 TL
Satış: 45,39 TL
Euro
Alış: 53,35 TL
Satış: 53,47 TL
GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?
Gümüş Gram
Alış: 117,46 TL
Satış: 117,56 TL
BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR?
Brent petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle sert yükseldi.
geçtiğimiz hafta 104 dolar seviyesini gören petrol, yükselerek 109,15 dolar oldu.
BİTCOİN BUGÜN NE KADAR?
Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 2026 yılının en güçlü yükselişlerinden birini gerçekleştiriyor. 80.713 dolar seviyesine kadar tırmanan Bitcoin, hafta sonu işlem hacminde rekor kırıyor.
Bitcoin (BTC): 80.841 Dolar
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.