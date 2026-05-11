ABD ile İran arasındaki savaşta kalıcı barış konusunda bir türlü orta yol bulunamıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarı sonrası Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD ablukası da devam ediyor.

Son olarak CENTCOM tarafından gerçekleştirilen açıklamada "USS Delbert D. Black (DDG 119), ABD'nin İran'a yönelik ablukasını uygularken Umman Denizi'nden geçerken bölgesel suları izliyor. CENTCOM güçleri uyumu sağlamak için 62 ticari gemiyi yeniden yönlendirdi ve 4'ünü devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERGİNLİK

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, uzun zamandır ABD ile İran arasındaki gerilimlerin odak noktası olmaya devam ediyor.

Bölgedeki her askeri hareketlilik, küresel enerji piyasaları ve deniz güvenliği açısından yakından takip ediliyor.