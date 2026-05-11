Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompaya yansıyacak

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Cumartesi günü pompaya yansıyan 7 lira 17 kuruşluk indirimin ardından zam furyası yeniden başlıyor.

Akaryakıtta indirim-bindirim senaryosu devam ediyor. Sürücüler indirim haberlerini merakla beklerken, zam haberi geldi.

Motorine zam göründü. Bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen zam, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

11 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 63.81 TL
Motorinin litresi: 66.25 TL
LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 63.67 TL
Motorinin litresi: 66.11 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 64.78 TL
Motorinin litresi: 67,38 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 65.06 TL
Motorinin litresi: 67.65 TL
LPG: 33.69 TL

