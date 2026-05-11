Akaryakıtta indirim-bindirim senaryosu devam ediyor. Sürücüler indirim haberlerini merakla beklerken, zam haberi geldi.
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompaya yansıyacak
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Cumartesi günü pompaya yansıyan 7 lira 17 kuruşluk indirimin ardından zam furyası yeniden başlıyor.Derleyen: Yunus Arıkan
Motorine zam göründü. Bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen zam, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece 1 lira 10 kuruş zam gelecek.
11 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 63.81 TL
Motorinin litresi: 66.25 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 63.67 TL
Motorinin litresi: 66.11 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 64.78 TL
Motorinin litresi: 67,38 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 65.06 TL
Motorinin litresi: 67.65 TL
LPG: 33.69 TL
