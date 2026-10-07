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Türkiye'de yatırım fonlarına yönelik soruşturma çok sayıda şirket ve şahsı da içine alacak şekilde genişliyor. Milyarlık fon vurgununda adı geçen AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve Osman Arıkan Nacar ismi gündemdeki yerini koruyor.

AK Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğini dün akşam sosyal medya hesabından yayınladığı "İzmir Marşlı" video ile duyurdu.

"SÜRPRİZ FONLU"

Saadet Partisi'nden AK Parti'ye çok konuşulacak İzmir göndermesi geldi. Saadet Partisi sosyal medya hesabından videoda, AK Parti'nin dün akşam paylaştığı 'İzmir marşlı' videoyu tiye alarak "Sürpriz fonlu" notunu düştü ve fon vurgununda adı geçen Kaya ve Nacar'ı hatırlattı.

Saadet Partisi'nin sosyal medyada yayınladığı videoya beğeni ve yorum yağıyor.

Öte yandan gelen tepkilere rağmen Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle AK Parti tarihinde ilk kez İzmir'de iktidar oldu.