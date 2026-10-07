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AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Cemil Tugay, gazetecilerin sorularına tek cümlelik yanıt verdi. Tugay, "Neler söylersiniz, bugün rozet takılacak" sorusuna, "Konuşacağız, hayırlı olsun" diyerek yanıt verdi.

İZMİR'DE İLK KEZ AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

Üç ay önce istinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün düzenlenecek törenle AK Parti'ye katılacak. Böylece AK Parti tarihinde ilk kez İzmir'i alacak.