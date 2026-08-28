Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Sevilitepe Mahallesi'nde, Erbiller Sanayi Sitesi'nin arkasındaki otluk alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki kağıt fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Turgutlu Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi.

Ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Kağıt fabrikasının bir bölümünde hasar meydana geldi.

Fabrikada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.