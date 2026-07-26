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Kaynak: AA

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece saatlerinde kente hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Kliçko, saldırılar nedeniyle kentte sivil altyapının zarar gördüğünü ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada ise Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol kentine yönelik saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

RUSYA 8 FÜZE VE 136 SİHA İLE SALDIRILAR DÜZENLEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece düzenlediği saldırılarda 8 füze ve 136 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını aktardı.

Harkiv kentine düzenlenen saldırıda apartmanların hedef alındığını ifade eden Zelenskiy, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesinin çeşitli bölgelerini hedef aldığına işaret ederek, "Ruslar, bu hafta Ukrayna'ya karşı yaklaşık 1700 insansız hava aracı, 1630'dan fazla güdümlü bomba ve farklı tiplerde 95 füze kullandı. Bunların (füzeler) yarısından fazlası balistik füze." ifadesini kullandı.