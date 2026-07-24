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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı İHA'larıyla grup saldırılarını devam ettirdiğini duyurdu.

3 İNSANSIZ DENİZ ARACI VURULDU!

Saldırılarda, Odessa Deniz Ticaret Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılan akaryakıt ve madeni yağ depolarının vurulduğu ifade edilirken "İzmail Deniz Ticaret Limanı'nda ise askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapısı, aralarında 'Magura' tipi insansız deniz araçlarının da bulunduğu 3 insansız deniz aracı deposu ve Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu bir hangar vuruldu." denildi.

BİR KURU YÜK GEMİSİ DE VURULDU!

Aynı zamanda, İzmail limanında otonom insansız su altı araçlarının depolanması ve denize indirilmesi için kullanılan yüzer havuzun da hedef alındığı bilgisi verildi. Açıklamanın devamında, Nikolayev Deniz Ticaret Limanı'nda askeri amaçlı yük getiren bir kuru yük gemisinin, yükünü boşalttığı sırada vurulduğu belirtildi.