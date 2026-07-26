Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026)

Altın fiyatları 26 Temmuz 2026 Pazar günü yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından adım adım takip ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gününde dahi iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin fiyatlara nasıl yansıdığını merak eden vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında güncel kurlar için yoğun bir sorgulama başlattı.