Yeniçağ Gazetesi
26 Temmuz 2026 Pazar
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026)

İç ve dış piyasalardaki dalgalanmalar altın ve döviz kurlarını hareketlendirdi! 26 Temmuz 2026 Pazar günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte binlerce vatandaş ve yatırımcı “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel veriler...

Cemile Kurel Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 1

Döviz kurları ile ons altın fiyatında küresel çaptaki dalgalanmalar iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Analistler, küresel ekonomik göstergeler ile iç piyasadaki talebin altının seyri üzerinde kilit rol oynadığını ifade ediyor.

1 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 2

Altın fiyatları 26 Temmuz 2026 Pazar günü yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından adım adım takip ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gününde dahi iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin fiyatlara nasıl yansıdığını merak eden vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında güncel kurlar için yoğun bir sorgulama başlattı.

2 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 3

İşte güncel altın fiyatları...

3 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.168,06 TL

4 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.109,00 TL

5 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 20.231,00 TL

6 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam altın satış fiyatı: 40.213,95 TL

7 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.271,00 TL

8 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 9

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 100.843,25 TL

9 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 10

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı: 4.053,21 dolar

10 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Temmuz 2026) - Resim: 11

UYARI: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro