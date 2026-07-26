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Kuzey Amerika'da teknoloji odaklı yatırımlarıyla bilinen Kanadalı yatırım fonu Aquila, Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı. Türkiye'nin en köklü ve öncü e-öğrenme platformlarından Enocta, Kanadalı fonun bünyesine katılıyor. Gerekli resmi onayları tamamlayan tarafların, devir işlemlerini önümüzdeki birkaç gün içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre Kanadalı Aquila, bu stratejik satın alma operasyonunu doğrudan değil, bünyesinde bulundurduğu Almanya merkezli teknoloji şirketi Comosoft GmbH aracılığıyla gerçekleştirdi.

2024 YILINDA TURKVEN ORTAK OLMUŞTU

Türkiye'de henüz Türkçe uzaktan eğitim içeriklerinin ve yazılımlarının bulunmadığı 1999 yılında Gürsoy ailesi tarafından kurulan Enocta, sektörün ilk temsilcilerinden biri konumunda. Kuruluş sürecinde, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) eski Başkanı Turgut Gürsoy’un dümende olduğu şirket; bugün Vuslat Foundation, Cremicro, Qmark, Personal Best, Academy Neuro ve TİM Danışmanlık gibi güçlü kurumlarla çalışıyor.

Sektörde 2,5 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Enocta (resmi adıyla Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret AŞ), iki yıl önce, yani 2024'te Türkiye'nin en büyük yatırım fonlarından Turkven ile ortaklık masasına oturmuştu. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte, markanın tüm hisseleri ve tek kontrolü Alman Comosoft GmbH (dolayısıyla çatı şirket Aquila) çatısı altına geçmiş oldu.

KÜRESEL TEKNOLOJİ PAZARININ ÖNEMLİ OYUNCULARI

Enocta'yı bünyesine katan yabancı sermayenin arka planında ise devasa bir teknoloji ağı yatıyor.

1994 yılında kurulan şirket, perakendeciler ve pazar zincirleri için B2B/B2C operasyonlarına yönelik çok kanallı medya ile Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) sistemlerinde Avrupa'nın en büyük oyuncularından biri. Amiral gemisi "LAGO" isimli yazılımla global çapta faaliyet gösteren Alman şirket, 2022 yılında Kanadalı fon Aquila tarafından satın alınmıştı.

Adını Latincede "kartal" anlamına gelen kelimeden alan Kanadalı yatırım fonu; medya, finans, kamu, gayrimenkul ve eğitim teknolojileri alanındaki yatırımlarıyla tanınıyor. Fonun portföyünde Atex, Cibar, Exelis, Fame, Infocorp, Infinity ve Neosoft gibi 20'den fazla küresel teknoloji şirketi yer alıyor.