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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'ya yönelik bu gece gerçekleştirdiği hava saldırılarını yorumladı.

Rusya'nın Kirov kentinde "füze bileşenleri üreten" tesisi tekrar hedef aldıklarını belirten Zelenskiy, bu noktanın Ukrayna sınırından yaklaşık 1200 kilometre mesafede yer aldığı bilgisini açıkladı.

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki bir lojistik merkezi, Tümen şehrinde yer alan bir petrol rafinerisi ve Rostov-Na-Donu şehrindeki bir yakıt deposunun da bu geceki saldırılarda hedef alındığını ifade etti.

Azak Denizi'ndeki bazı gemilere de saldırı düzenlendiğini açıklayan Zelenskiy, "Bunlar özellikle İran ile askeri kargo taşımacılığında yer alan gemiler ve bir savaş gemisidir." ifadelerini kullandı.

Mesajında, Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği hava saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini söyleyen Zelenskiy, bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de yayınlattı.