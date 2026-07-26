Milyonlarca memurun kafasını kurcalayan "İstifa edersem emeklilik hakkım yanar mı, yaşı evde bekleyebilir miyim?" sorusuna uzman isimden net yanıt geldi.
İstifa edip, emekli maaşı alınabilir: Uzman isim Ekrem Sarısu açıkladı
Milyonlarca memurun aklındaki soruya uzman isim yanıt verdi. İstifa etmeleri halinde bile Emekli Sandığı'ndan emekli olabileceklerini söyledi.Gülsüm Hülya Sundu
Sosyal güvenlik uzmanları, belirli hizmet yılını dolduran devlet memurlarının istifa etmeleri halinde bile Emekli Sandığı'ndan emekli olabileceklerini belirtiyor.
Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, kendisine yöneltilen "MEB’e bağlı 20 yıllık öğretmenim. İşe başlama tarihim 2004. İstifa edersem yaşı doldurunca Emekli Sandığı’ndan emekli olabilir miyim?" sorusu üzerinden milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren kritik kuralı hatırlattı.
Memurların yaş haddinden emekli olabilmesi için yasaların aradığı temel şartlara değinen Sarısu, istifa durumunda hak kaybı yaşanmaması için gereken süreyi açıkladı.
Buna göre; memuriyetten istifa edip yaşı evde beklemek isteyenlerin en az 15 tam yıl fiili hizmet süresine sahip olması gerekiyor.
Bu süreyi dolduran kamu çalışanları, istifa ettikten sonra başka herhangi bir sigorta statüsünde (SSK, Bağ-Kur) çalışmamaları ve prim ödememeleri kaydıyla, 61 yaşını doldurdukları gün Emekli Sandığı üzerinden doğrudan emekli aylığına hak kazanabiliyor.
Uzmanlar, bu haktan yararlanmak isteyen memurların istifa dilekçesi vermeden önce hizmet dökümlerini dikkatlice incelemeleri konusunda uyarıyor.
Ekrem Sarısu, 1997 SSK girişli ve mevcut Bağ-Kur'lu bir esnafın "Bağ-Kur'luya kademeli emeklilik gelir mi, 7200 günden yararlanabilir miyiz?" sorusuna yanıt vererek milyonlarca esnafın beklediği düzenlemenin perde arkasını araladı.
İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olan vatandaşların doğrudan EYT kapsamında olduğunu ve yaş şartı aranmadan emekli olabileceklerini hatırlatan Sarısu, Bağ-Kur'lular için şu anki tablonun zorluklarına dikkat çekti.
Esnafın en büyük beklentisi olan prim gün sayısının 9000'den 7200'e (SSK ile eşitlenmesi) düşürülmesi konusuna değinen Sarısu, yasanın çıkması halinde prim eksiği olanların derhal emekli olabileceğini müjdeledi.