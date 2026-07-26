İflas eden şirketle çocuk yaşta servet kazandı: Mirası bırakmayıp, direndi

Bugün sadece Florya şubesinde 100 kişinin istihdam edildiğini, mekanın film çekimlerine ve defilelere ev sahipliği yaptığını belirten Bingöl, başarısının sırrını geçmişten aldığı derse bağlıyor:

"Eskisi benim için orada bekleyen bir Azrail gibi duruyor. O günlere geri dönmekten çok korkuyorum, bu yüzden haftanın 7 günü, tatil yapmadan çalışıyorum. Çok düştüm, çok kalktım, ağlayarak eve yürüdüğüm zamanlar oldu. Ama çok sevdiğim bir söz vardır: 'İnsanlar doğmaz, oluşur.' O zor günler beni bugünkü halime getirdi."