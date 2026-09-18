Kaynak: AA

Rusya, Japonya'dan ABD'ye ait Typhon füze sistemlerini topraklarından çıkarmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye ait Typhon füze sistemlerinin Japonya'nın Kyuşu Adası'nda konuşlandırıldığını açıkladı.

MOSKOVA'DAN TOKYO'YA PROTESTO NOTASI

Zaharova, bu gelişme nedeniyle Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine 3 Eylül'de protesto notası verdiklerini bildirdi.

Rusya'nın söz konusu sistemlerin konuşlandırılmasını ulusal güvenliği ve bölgesel güvenlik açısından tehdit olarak değerlendirdiğini belirten Zaharova, Japonya'ya sistemlerin herhangi bir gerekçeyle ve ne kadar süreyle olursa olsun topraklarında konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğunun iletildiğini söyledi.

Zaharova, Japonya'dan bu tür eylemlere son vermesi ve Typhon sistemlerini topraklarından çıkarması talebinde bulunduklarını kaydetti.

RUSYA'DAN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VURGUSU

Zaharova ayrıca Japonya yönetiminin, Güney Kuril Adaları ile ilgili toprak meselesi dahil olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

Rus sözcü, Japonya'nın yeniden silahlanma politikasından vazgeçmesi gerektiğinin de vurgulandığını aktardı.

Zaharova, Çin'in de Japonya'ya Typhon sistemlerinin konuşlandırılması konusunda benzer bir nota verdiğini belirtti.